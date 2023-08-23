«Двигаемся вперед». Контрнаступление ВСУ идет на нескольких направлениях, нам очень сложно, потому что есть плотное минирование — Зеленский 23 августа, 13:30 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В среду, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ идут вперед, но двигаться очень сложно из-за минных полей.

«Относительно контрнаступления. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин — это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное — тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы идем постоянно и движемся вперед», — сказал он в ходе брифинга.

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По его словам, ВСУ движутся понемногу, но направление правильное.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.