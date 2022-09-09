От «Мы держимся» до «Мы идем вперед». Два заявления Залужного, показывающие, как за 78 дней Украина сломала хребет армии РФ 9 сентября, 13:21 В обоих заявлениях Валерий Залужный отмечал, что ВСУ тяжело, но за 78 дней они перешли от обороны к контрнаступлению (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

НВ приводит два заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с разницей в 78 дней, которые показывают, как за это время Украина сломала хребет российской армии.

23 июня

Цена свободы высока.

Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая.

Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!

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9 сентября

Более 1000 кв км освобождено от оккупанта в последние несколько дней.

Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед.

Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас.

Первое из этих заявлений Залужный сделал накануне отступления ВСУ из Северодонецка, а затем и из Лисичанска.

Второе — на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, начавшегося 29 августа.

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