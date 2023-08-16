Залужный, Буданов и украинские командующие провели расширенные переговоры с партнерами из США и Британии: обсуждали ПВО, РЭБ и дроны 16 августа, 20:55 Валерий Залужный (Фото:Пресс-служба президента Украины / Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 августа провел встречу с американскими и британскими партнерами в расширенном формате и обсудил обстановку на фронте.

Об этом в среду, 16 августа, сообщил Залужный в Telegram.

В переговорах также принимали участие начальник ГУР МО Кирилл Буданов, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, начальник Генштаба Сергей Шаптала, заместитель главнокомандующего ВСУ Михаил Забродский и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

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Он отметил, что вместе с украинскими командующими провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Радакиным и представителями делегаций партнеров.



По его словам, ключевой темой, которую они обсуждали, стало сотрудничество в военной сфере.



Залужный отметил, что рассказал международным партнерам об обстановке на фронте и ходе наступательных и оборонительных операций ВСУ.



«Ознакомил с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника», — подчеркнул он.



Главнокомандующий подчеркнул, что сообщил партнерам о потребностях военных подразделений в боеприпасах, вооружении, средствах ПВО, РЭБ и устройствах для дистанционного разминирования.

«Еще один крайне важный вопрос — это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении», — отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что также обсуждались возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак.

12 августа Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином, который прибыл в Киев с визитом.