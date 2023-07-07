«Все по плану. Переможемо». Залужний провів наради на командних пунктах військ — відео 7 июля, 23:00 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил командные центры ОСГВ Хортица и Таврия (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что провел рабочий день в командных пунктах на Запорожском и Таврическом направлениях.

«С начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск „Хортица“ и „Таврия“», — говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ в его Telegram.

Видео дня

Во время поездки Залужный прокомментировал ход работы ВСУ на посещаемых им участках фронта.

«Все по плану. Переможемо». Залужний провів наради на командних пунктах військ — відео

«Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята — молодцы. Победим», — написал главком ВСУ.

Также Залужный поблагодарил каждого, «кто защищает нашу землю».

«Слава Украине!» — заявил главнокомандующий ВСУ.