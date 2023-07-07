«Все по плану. Переможемо». Залужний провів наради на командних пунктах військ — відео
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил командные центры ОСГВ Хортица и Таврия (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что провел рабочий день в командных пунктах на Запорожском и Таврическом направлениях.
«С начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск „Хортица“ и „Таврия“», — говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ в его Telegram.
Во время поездки Залужный прокомментировал ход работы ВСУ на посещаемых им участках фронта.
«Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята — молодцы. Победим», — написал главком ВСУ.
Также Залужный поблагодарил каждого, «кто защищает нашу землю».
«Слава Украине!» — заявил главнокомандующий ВСУ.