«На нескольких направлениях имеем успехи». Залужный обсудил с Милли ситуацию на фронте и потребности Сил обороны

20 июля, 21:26
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях последнего разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях последнего разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и обсудил оперативную обстановку на фронте.

Об этом говорится в сообщении Главнокомандующего в Telegram.

Залужный заявил, что ВСУ продолжают «методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории».

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Главнокомандующий сообщил, что главными проблемами во время украинского наступления остаются «сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и системы огневого поражения».

Залужный подчеркнул, что на нескольких направлениях фронта есть успехи, а солдаты Сил обороны героически выполняют свои обязанности.

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В тексте заявления говорится, что отдельным вопросом во время телефонного разговора между генералами было «поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов».

«Благодарен генералу Милли и всему народу США за крепкую поддержку и диалог, который будем продолжать и в дальнейшем», — резюмировал генерал Залужный.

Недавно командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский заявил, что каждый день украинские военные продвигаются на 500−1000 метров в рамках контрнаступления. Также генерал добавил, что сейчас под Бахмутом созданы все условия для освобождения города от российских оккупантов.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Контрнаступление Валерий Залужный Война России против Украины Марк Милли

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