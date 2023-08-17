Залужный обсудил с генералом Милли снаряды и ПВО для Сил обороны и планы оккупантов

17 августа, 20:30
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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел разговор с топ-генералом США Марком Милли, где обсудили ситуацию на фронте, потребности Сил обороны и планы российских оккупантов (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел разговор с топ-генералом США Марком Милли, где обсудили ситуацию на фронте, потребности Сил обороны и планы российских оккупантов (Фото:Офис президента)

В четверг, 17 августа, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как говорится в сообщении главкома в Telegram, Залужный рассказал об оперативной обстановке на фронте и планах Сил обороны на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Главнокомандующий ВСУ также сообщил для генерала Милли, какие планы и вероятные действия будут реализовывать российские оккупанты.

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Оба генерала обсудили актуальные потребности Сил обороны в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

Залужный отдельно поблагодарил союзников Украины за «уже оказанную материально-техническую помощь» и добавил, что все союзники и Украина продолжают «консолидировать усилия, чтобы победить агрессора».

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12 августа главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином, который прибыл в Киев. Они вместе побывали на одном из пунктов управления.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   США Украина Валерий Залужный Война России против Украины Марк Милли

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