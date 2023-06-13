Задержан агент ФСБ, шпионивший за центрами подготовками ВСУ к контрнаступлению

13 июня, 14:05
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Предателем оказался житель Днепропетровской области (Фото:СБУ)

Предателем оказался житель Днепропетровской области (Фото:СБУ)

Служба безопнаости Украины задержала российского агента, который шпионил за центрами подготовки украинских военных к контрнаступлению.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он собирал данные о местах дислокации Сил обороны Украины в районах Днепра, Каменского и Новомосковска по заданию ФСБ.

Основной задачей предателя было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где проходили подготовку подразделения ВСУ. Агент пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможному перебросу на фронт.

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За каждое выполненное задание предатель получал от своего «куратора» деньги на карту.

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Российским агентом оказался 42-летний местный житель, который два месяца назад был дистанционно завербован спецслужбой России и получил оперативный псевдоним Геральт.

Для конспирации он создал несколько анонимных аккаунтов в Telegram, через которые передавал разведданные агрессору.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Он задержан. Предателю грозит пожизненное заключение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская агентура Контрнаступление

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