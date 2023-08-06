ВСУ за сутки уничтожили более 20 единиц российской техники на Таврическом направлении — Тарнавский

6 августа, 19:43
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Уничтоженная во время контрнаступления ВСУ техника российских оккупантов (Фото:Stringer/Reuters)

Уничтоженная во время контрнаступления ВСУ техника российских оккупантов (Фото:Stringer/Reuters)

Силы обороны Украины за прошедшие сутки выполнили 1344 огневых задач и уничтожили 21 единицу военной техники российских оккупантов на Таврическом направлении.

Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, за последние сутки оккупанты 21 раз атаковали позиции ВСУ и осуществили 608 обстрелов.

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Однако артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1344 огневых задачи.

Тарнавский отметил, что за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

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Он отметил, что ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники оккупантов.

В частности:

  • три ББМ,
  • десять артиллерийских систем и минометов,
  • два БПЛА,
  • четыре единицы автомобильной техники,
  • две единицы специальной техники.

Кроме того, было ликвидировано шесть складов боеприпасов противника.

6 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 250 тысяч своих солдат.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Контрнаступление Война России против Украины российские потери потери врага силы обороны

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