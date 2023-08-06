ВСУ за сутки уничтожили более 20 единиц российской техники на Таврическом направлении — Тарнавский
Уничтоженная во время контрнаступления ВСУ техника российских оккупантов (Фото:Stringer/Reuters)
Силы обороны Украины за прошедшие сутки выполнили 1344 огневых задач и уничтожили 21 единицу военной техники российских оккупантов на Таврическом направлении.
Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
По его словам, за последние сутки оккупанты 21 раз атаковали позиции ВСУ и осуществили 608 обстрелов.
Однако артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1344 огневых задачи.
Тарнавский отметил, что за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.
Он отметил, что ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники оккупантов.
В частности:
- три ББМ,
- десять артиллерийских систем и минометов,
- два БПЛА,
- четыре единицы автомобильной техники,
- две единицы специальной техники.
Кроме того, было ликвидировано шесть складов боеприпасов противника.
6 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 250 тысяч своих солдат.