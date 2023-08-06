ВСУ за сутки уничтожили более 20 единиц российской техники на Таврическом направлении — Тарнавский 6 августа, 19:43 Уничтоженная во время контрнаступления ВСУ техника российских оккупантов (Фото:Stringer/Reuters)

Силы обороны Украины за прошедшие сутки выполнили 1344 огневых задач и уничтожили 21 единицу военной техники российских оккупантов на Таврическом направлении.

Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, за последние сутки оккупанты 21 раз атаковали позиции ВСУ и осуществили 608 обстрелов.



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Однако артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1344 огневых задачи.



Тарнавский отметил, что за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.



Он отметил, что ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники оккупантов.



В частности:

три ББМ,

десять артиллерийских систем и минометов,

два БПЛА,

четыре единицы автомобильной техники,

две единицы специальной техники.

Кроме того, было ликвидировано шесть складов боеприпасов противника.

6 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 250 тысяч своих солдат.

