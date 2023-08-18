ВСУ взяли в плен более 200 российских военных за несколько недель контрнаступления — ГУР

18 августа, 18:02
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Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Media Center Ukraine/Youtube)

Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Media Center Ukraine/Youtube)

За несколько недель наступления Силы обороны взяли в плен более 200 российских военных. Каждый пятый оккупант сдался в плен добровольно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов во время брифинга.

«За несколько недель активных действий украинских сил безопасности и обороны, как оборонных, так и наступательных, более чем на 200 пленных россиян увеличился наш обменный фонд», — сказал он.

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По словам Юсова, среди пленных оккупантов есть и офицеры, а не только рядовые солдаты.

«Возвращать наших будет легче и активнее. Из этой цифры каждый 5-й сдался добровольно», — добавил Юсов.

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Он также отметил, что каждый день 3−5 россиян сдаются в плен по программе Хочу жить.

Представитель ГУР не стал уточнять, сколько всего российских офицеров сейчас в плену.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости по новым обменам пленных с Россией.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обмен Плен ГУР

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