Уничтожили противника и взяли пленных. Бойцы ССО провели удачную операцию на южном направлении — видео 27 июля, 12:57 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Бойцы Сил специальных операций Украины на южном направлении уничтожили войска армии РФ и взяли пленных. В плен попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить срок заключения.

Об этом сообщили ССО в Telegram.

По их данным, о наличии врага на указанном участке стало известно благодаря хорошо проведенной разведке.

«Когда операторы ССО подошли к участку расположения противника, состоялся огневой контакт. Россиян подавили огнем стрелкового оружия и заставили отступить», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что бойцы ССО после перехвата инициативы начали маневрировать и в конце концов заблокировали противника. После предложения сдаться двое российских оккупантов одного из подразделений выбрали плен. Остальные враги были уничтожены.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Национальной гвардии Украины в составе Сил обороны достигли успеха в наступлении на Мелитопольском направлении. После достижения тактических успехов, бойцы закрепляются на достигнутых рубежах и «проводят разведку на направлениях дальнейших действий».

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Газета NYT, цитируя чиновников Пентагона, сообщила, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Как сообщает газета, если все пойдет по плану, то новая операция может занять от одной до трех недель, заявили украинские чиновники чиновникам в Вашингтоне.

О начале масштабного наступления на юге Украины сообщало и агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Агентство пишет, что до сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины есть «несколько вариантов действий» в рамках контрнаступления, поскольку Киев направляет для операций дополнительные силы.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, что в 20 км от Токмака, а также имеют успехи у Старомайорского. Продолжаются бои. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

По состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.