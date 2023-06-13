«Ситуация остается сложной». Украинский военный прокомментировал продвижение ВСУ на Запорожском направлении

13 июня, 14:07
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Боец Легиона Свободы Константин Денисов, комментируя продвижение ВСУ на Запорожском направлении, заявил, что ситуация там напряженная.

«Ситуация там остается сложной, напряженной. Есть там движения на определенных участках в нашу пользу», — сказал он в эфире Радио Свобода.

По его словам, военные РФ там «окопались очень грамотно, но эту линию обороны можно прорвать».

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Денисов заявил, что сейчас есть прогнозы, что будут дожди. Это может внести «определенные коррективы» по продвижению техники, а также пребывания пехоты, «которая видимо больше всего страдает от этих дождей»

Инфографика: NV

13 июня в Генштабе сообщали, что украинские военные имеют успехи на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях во время наступления. На всех трех за минувшие сутки продвинулись на сотни метров.

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники Украины во время наступления за прошлую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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