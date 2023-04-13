Российские военные запугивают украинцев на оккупированных территориях контрнаступлением ВСУ — Минобороны 13 апреля, 13:04 Маляр рассказала о тактике россиян в отношении украинцев на оккупированных территориях (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Войска РФ запугивают украинцев на оккупированных территориях контрнаступлением ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге.

«От ГУР есть информация, что российские оккупанты активизировали меры по запугиванию населения на временно оккупированных территориях. Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления ВСУ», — отметила она.

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Маляр объяснила абсурдность действий оккупантов, так как они запугивают людей возвращением Украины на свои законные земли.

«Российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию Крыма», — добавила она.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.



Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.

Издание NYT отмечало, что украинские офицеры должны будут организовать артиллерийские, пехотные и бронетанковые атаки, которые прорвутся через российские траншеи, танковые ловушки и минные поля. Решающую роль в уничтожении этих преград могут сыграть западные танки, обладающие лучшей живучестью и огневой мощью.

