Контрнаступление ВСУ: Военная разведка США оценила в 40−50% вероятность украинского прорыва до конца года 7 сентября, 11:37 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Вероятность прорыва ВСУ российской обороны составляет 40−50%, заявил директор по анализу Разведывательного управления Минобороны США Трент Мол.

В интервью The Economist Мол заявил, что продвижение в районе Работино дает ВСУ реальную возможность до конца года прорвать все российские оборонительные линии.

Однако он предупредил, что ограниченное количество боеприпасов и ухудшение погоды сделают эту задачу «очень трудной».

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По его словам, даже если в этом году ВСУ не удастся добиться прорыва, но удастся расширить позиционный район вокруг Роботино, удержать позиции и обеспечить приток боеприпасов, Украина будет иметь все возможности для нового рывка в 2024 году.

Мол подчеркнул, что российский генерал Сергей Суровикин, создававший оборонительные рубежи, а также главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, боевики которого добились наиболее ощутимых результатов за последний год, находятся вне поля боя — первый уволен, а второй погиб в авиакатастрофе.

Американский разведчик сказал, что его оптимизм связан с недавними успехами ВСУ на фронте.

«Если бы мы разговаривали об этом две недели назад, я был бы более пессимистичен», — сказал Мол.



Издание пишет, что в то же время, по мнению одного из представителей администрации президента США Джо Байдена, до кульминации наступления Украине осталось около шести-семи недель боевых действий.

При этом существуют разногласия по поводу того, какой прогресс может быть достигнут за это время. Некоторые считают, что украинская армия, бросив большую часть своих резервов до прорыва второй линии и понеся большие потери при попытке ее прорыва, вряд ли продвинется далеко.

«Если посмотреть на поле боя через пять лет, то оно может выглядеть примерно так же», — сказал высокопоставленный сотрудник американской разведки.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.