Во время заседания Ставки. Зеленскому доложили об успехах ВСУ в Харьковской области и продвижении на юге 13 сентября, 22:23 Украинские войска в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений об активных действиях защитников Украины для освобождения территории страны от российских оккупантов.

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ВСУ деоккупировали более 4 тысяч кв. км территории, в более чем 300 населенных пунктах провели стабилизационные мероприятия. Пограничникам поручили обеспечить охрану границы на освобожденной территории. Наступление украинских военных продолжается.

Во время вечернего обращения Зеленский рассказал, что командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский доложил ему об успехах в Харьковской области, командующий войск Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук — о движении Сил обороны на юге. Также во время заседания рассматривали проект бюджета сектора обороны и безопасности на 2023 год и проанализировали ситуацию на освобожденной территории.



«Стабилизационные мероприятия закончены в районах общей площадью более 4000 кв. км. еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается. Выявляются остатки оккупантов, диверсионных групп, задерживаются коллаборанты, возвращается полная безопасность», — заявил президент.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточнила, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.



В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.



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