«Ближайшие полгода решат исход войны». В НАТО рассказали, каким видят весеннее контрнаступление ВСУ — Bild

21 марта, 13:11
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В НАТО ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие полгода (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

В НАТО ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие полгода (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Cейчас идет подготовка к контрнаступлению ВСУ, которое ожидается уже весной-летом. Ближайшие шесть месяцев станут решающими в войне, заявил в интервью Bild высокопоставленный чиновник НАТО.

«Мы готовимся к наступлению весной или летом. Ближайшие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников», — заявил он.

Чиновник не сомневается в том, что оружие, поставляемое в настоящее время Западом, будет использовано уже в мае, чтобы вытеснить российскую армию с юга и востока Украины.

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Он также дал информацию о возможных местах украинского контрнаступления, но добавил, что должен был быть очень осторожным из соображений безопасности.

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По его словам, Россия «справедливо» предполагает, что основные украинские наступления будут проходить в Луганской и Запорожской областях.

Сотрудник НАТО отметил, что дальнейшие наступления Украины он не может комментировать. Их следует понимать либо как отвлечение российских сил, либо как реальную цель усилий по освобождению украинских территорий.

Он подчеркнул, что цель наступления на юго-востоке страны: «Прорвать сухопутный мост в Крым».

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что США сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему контрнаступлению для отвоевания своих территорий, захваченных РФ. Оно может начаться уже к маю.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

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