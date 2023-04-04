Верещук рекомендует жителям оккупированных территорий перед контрнаступлением ВСУ выехать в третьи страны 4 апреля, 20:09 Ирина Верещук (Фото:minre.gov.ua)

Украинцам на временно оккупированных территориях рекомендуют временно выехать в третьи страны перед предстоящим контрнаступление ВСУ.

О рекомендациях для украинцев во время наступления ВСУ пишет в Telegram министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, у оккупационных чиновников еще есть немного времени, чтобы убраться из Украины. Некоторые из них, по ее словам, уже собирают вещи.

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«Украинцам на ТОТ советую или временно выехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное — беречь себя и детей», — пишет Верещук.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной. Позже министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года на нескольких направлениях.