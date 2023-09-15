Залужный вместе с другими украинскими генералами встретился с коллегами из США и Британии: обсуждали контрнаступление 15 сентября, 19:08 Валерий Залужный (Фото:Офис президента Украины)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу, 15 сентября, встретился с американскими и британскими коллегами.

Как сообщается в Telegram-канале генерала, он рассказал союзникам об оперативной обстановке по всему фронту. Участники встречи заслушали командиров и обсудили проблематику в группировках войск. Залужный также представил видение развития событий на передовой.



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Залужный добавил, что они обсудили нужды защитников Украины в снарядах, вооружении и военной техники и что Украина ожидает «хороших новостей». Также поднимались вопросы усиления ПВО Украины, поставок дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей. Отдельно участники встречи обсудили ситуацию в Черном море.

«Благодарен партнерам за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором», — заявил генерал.

Во встрече в том числе участвовали руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа и генерал-лейтенант Михаил Забродский.



15 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил освобождение Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении. Ранее замминистра обороны Анна Маляр говорила, что защитники Украины за прошлую неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении и 4,8 кв. км на Таврическом направлении.