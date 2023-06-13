Залужный обсудил обстановку на фронте с генералом Милли 13 июня, 20:31 Валерий Залужный (Фото:Минобороны Украины)

На Востоке и Юге Украины продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера, ВСУ имеют определенные успехи.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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«Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализовываем наши планы, движемся вперед», — проинформировал Залужный.

В преддверии очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн Залужный и Милли также обсудили приоритеты для украинской армии.

«Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и способности для контрбатарейной борьбы. Договорились продолжать диалог. Спасибо генералу Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Инфографика: NV

Фото: NV

12 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление.

Министерство обороны сообщило, что за прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

В ОП отметили, что украинские войска ведут контрнаступательные действия, освобождая населенные пункты. При этом не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всех территорий страны.