«Операция продолжается по плану». Залужный показал работу по самым тяжелым направлениям фронта — видео

19 июня, 20:06
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Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в понедельник, 19 июня, показал, как вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой работает в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах ожесточенных боев.

Генерал опубликовал в соцсетях видео своей работы с защитниками Украины. Он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются помешать продвижению Сил обороны и развернули систему укреплений, плотно заминировали территорию и стянули много резервов.

Видео дня

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«Несмотря на сумасшедшее сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается по плану», — подчеркнул он.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1670838929245839360

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня замvинистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

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Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов:

  • Новодаровка;
  • Левадное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное;
  • Лобковое;
  • Нескучное;
  • Пятихатки.
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На Таврическом направлении защитники Украины продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генеральный штаб Контрнаступление Валерий Залужный Война России против Украины Генштаб ВСУ силы обороны

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