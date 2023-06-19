«Операция продолжается по плану». Залужный показал работу по самым тяжелым направлениям фронта — видео 19 июня, 20:06 Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в понедельник, 19 июня, показал, как вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой работает в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах ожесточенных боев.

Генерал опубликовал в соцсетях видео своей работы с защитниками Украины. Он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются помешать продвижению Сил обороны и развернули систему укреплений, плотно заминировали территорию и стянули много резервов.



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«Несмотря на сумасшедшее сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается по плану», — подчеркнул он.

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня замvинистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов:

Новодаровка;

Левадное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатное;

Лобковое;

Нескучное;

Пятихатки.

На Таврическом направлении защитники Украины продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Инфографика: NV