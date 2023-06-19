«Операция продолжается по плану». Залужный показал работу по самым тяжелым направлениям фронта — видео
Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в понедельник, 19 июня, показал, как вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой работает в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах ожесточенных боев.
Генерал опубликовал в соцсетях видео своей работы с защитниками Украины. Он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются помешать продвижению Сил обороны и развернули систему укреплений, плотно заминировали территорию и стянули много резервов.
«Несмотря на сумасшедшее сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается по плану», — подчеркнул он.
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19 июня замvинистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов:
- Новодаровка;
- Левадное;
- Сторожевое;
- Макаровка;
- Благодатное;
- Лобковое;
- Нескучное;
- Пятихатки.
На Таврическом направлении защитники Украины продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².