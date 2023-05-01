На фоне информации о контрнаступлении ВСУ. В Запорожской области оккупантов «готовят к эвакуации» — Центр нацсопротивления

1 мая, 14:20
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Центр нацсопротивления сообщил, что в Запорожской области российских оккупантов готовят к эвакуации (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

Центр нацсопротивления сообщил, что в Запорожской области российских оккупантов готовят к эвакуации (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

В Запорожской области российских оккупантов готовят к эвакуации, сообщил Центр нацсопротивления в понедельник, 1 мая.

«Оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию», — говорится в сообщении.

По данным центра, во временно оккупированных районах Запорожской области оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей.

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Также распространены указания по уничтожению документов и техники.

CNN сообщал, что хаотические 72 часа демонстрируют недостаточную готовность России к контрнаступлению Украины.

В материале говорится, что на фронтах наблюдается движение транспорта и артиллерийские удары, регулярно раздаются взрывы, поражающие жизненно важные российские цели на оккупированных территориях.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожская область Оккупант Война России против Украины

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