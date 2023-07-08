Техника для контрнаступления. В Украину прибыли шведские машины пехоты STRF 90 8 июля, 12:29 Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новая партия шведских БМП CV-90 прибыла в ВСУ (Фото:Jorchr/Wikimedia)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получили новые современные бронированные машины пехоты Stfr 90, известные также как CV90.

Об этом он написал в своем Twitter.

«БМП Strf 90 прибыли в Украину и готовы к бою. Лучшие машины для лучших солдат», — написал министр обороны.

Резников поблагодарил своего шведского коллегу Поля Юнсона и весь народ за поставленные БМП.

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«Наши общие цвета — синий и желтый. Наши общие ценности — свобода и демократия. Наши общие цели — победа и справедливость», — резюмировал глава Минобороны Украины.

Швеция продолжает помогать Украине в предоставлении вооружения для Сил обороны. Стокгольм уже сообщал, что готов обучать украинских пилотов на самолете Gripen и создать центры обслуживания украинской техники.

Первая партия шведских боевых машин пехоты CV90 уже поступила к украинским военным под Бахмут.

CV90 — это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 различных модификаций. Экипаж БМП состоит из трех человек, также он может перевозить восемь пассажиров. Она оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом, которая позволяет вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.