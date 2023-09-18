Защитники Украины пробили линию обороны оккупантов в районе Бахмута — Сырский 18 сентября, 17:27 Александр Сырский (Фото:Military Media Center / Facebook)

Защитники Украины на Восточном направлении пробили линию обороны российских оккупантов, которую они пытались закрыть всеми имеющимися резервами.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center в Telegram.



Российские оккупанты пытаются восстановить наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях и ведут активную подготовку. В районе Бахмута идут ожесточенные бои, после освобождения Андреевки и Клещиевки защитниками Украины враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений в попытках восстановить утраченные позиции. Сырский подчеркнул, что эти населенные пункты были важными элементами оборонного рубежа оккупантов от Бахмута до Горловки.



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«В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы», — сказал генерал.

Он также отметил, что в боях на Бахмутском направлении Силы обороны разбили и полностью вывели из строя одни из самых лучших и подготовленных частей страны-агрессора — 72 отдельную мотострелковую бригаду, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

У себя в Telegram Сырский сообщил, что посетил передовую и поблагодарил защитников за освобождение Андреевки и Клещиевки, наградил бойцов за мужество и героизм.

Силы обороны в воскресенье, 17 сентября, освободили Клещиевку на Бахмутском направлении. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещиевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.

15 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение Андреевки на Бахмутском направлении. Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что Андреевка позволяет полностью контролировать железную дорогу, которая является опорной линией для дальнейшего наступления.

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с начала контрнаступления Силы обороны освободили 51 кв. км на Бахмутском направлении.

