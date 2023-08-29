В Минобороны рассказали, на каких направлениях оккупанты сосредотачивают свои силы

29 августа, 18:48
Поделиться:
Маляр сказала, что в направлении Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки продолжаются тяжелые бои (Фото:REUTERS/Viacheslav)

Маляр сказала, что в направлении Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки продолжаются тяжелые бои (Фото:REUTERS/Viacheslav)

Российские оккупанты максимально сосредотачивают свои силы на Купянском и Лиманском направлениях и пытаются продвигаться вперед.

Об этом во вторник, 29 августа, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, в направлении Клищеевки, Курдюмовки и Андреевки продолжаются тяжелые бои. Однако она отметила, что Силы обороны Украины в этих населенных пунктах «понемногу продвигаются».

Видео дня

Также Маляр отметила, что в эпицентрах внимания противника находятся Купянское и Лиманское направления, где враг пытается отвлечь украинских военных.

«Именно там враг пытается отвлекать силы и наши подразделения. Они для себя приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям», — рассказала заместитель министра обороны.

Читайте также:

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Россия полностью вывела свой наземный компонент из Беларуси, перебросив его в состав резерва объединенной группировки войск. Его части ведут наступление на Купянском и Лиманском направлениях.

27 августа руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

26 августа в разведке Великобритании сообщали, что Россия планирует попытаться восстановить инициативу, вернувшись к значительно более широким наступательным операциям, одним из потенциальных направлений для которых назвали Купянск — Лиман.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Купянск Война России против Украины Анна Маляр Лиман силы обороны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X