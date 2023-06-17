Украина перехватывает инициативу. В Минобороны рассказали, что нужно для победы над российскими оккупантами

17 июня, 09:35
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов отметил, что Вооруженные силы Украины перехватили инициативу в боевых действиях, но для достижения победы над оккупантами нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

Гаврилов отметил, что достаточно будет иметь оружие, которое будет поражать цели врага на дальности 200 км.

«Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне — это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км», — сказал замминистра.

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Он также добавил, что Украина находится на пути к получению самолетов, которые будут закрывать небо от российских баллистических и других ракет и защищать мирных людей и гражданскую инфраструктуру.

«Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым», — подчеркнул Гаврилов.

8 июня Министр обороны Алексей Резников заявлял, что вероятно Украина сможет производить ракеты с дальностью поражения более 1000 км.

Он заявлял, что страны Запада не передают Украине дальнобойные американские ракеты ATACMS, потому что их мало и страны-партнеры до сих пор опасаются, что ВСУ будут наносить удары по территории РФ.

При этом в Конгрессе США продолжают призывать президента США Джо Байдена передать Киеву оружие большей дальности.

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16 июня был подан законопроект об оборонном бюджете США. Он предусматривает выделение 80 миллионов долларов на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил и Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, подчеркнув, что ракеты будут использовать на суверенной территории страны.

16 мая президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна предоставит Украине ракеты, дальность действия которых «позволяет сопротивляться во время контрнаступления».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Минобороны Украины Ракеты Военная помощь

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