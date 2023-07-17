В Минобороны отреагировали на статью NYT о том, что Украина изменила тактику контрнаступления после потерь техники 17 июля, 23:38 Защитник Украины возле линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Заместительница министра обороны Анна Маляр прокомментировала информацию о том, что защитники Украины изменили тактику контрнаступления из-за больших потерь техники.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в начале контрнаступления Украина потеряла много вооружения и бронетехники, и потери удалось снизить после того, как украинские командиры пересмотрели тактику, а сама контрнаступательная кампания замедлилась.



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NYT со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников утверждала, что в первые две недели контрнаступления около 20% украинского вооружения было повреждено или уничтожено. Уровень потерь упал примерно до 10% в последующие недели, что позволило Украине сохранить больше войск и техники, необходимых для крупного наступления, писала газета.

По информации NYT, это стало возможным в том числе потому, что Украина изменила тактику, больше сосредоточившись на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаках через минные поля и против вражеского огня.

В эфире телемарафона в понедельник, 17 июля, Маляр заявила, что, если в материале нет фамилии источника информации или названия исследовательского института или аналитического центра, такую информацию «лучше подвергать сомнению или воспринимать довольно критически».

Она рассказала, что существуют тактический, оперативный и стратегический уровни военных, и на каждом из этих уровней информация ограничена. На стратегическом уровне ограниченному количеству людей доступна общая статистика по потерям, и информация «стекается наверх по очень многим каналам», но каждый, кто передает данные, владеет ими «только в рамках своего подразделения, а не в целом ситуацией по фронту».

Маляр также напомнила о соотношение потерь Украины и страны-агрессора: на юге за время наступления потери Сил обороны Украины в 5,3 раза меньше, на востоке — почти в 9 раз меньше. Также, по ее словам, украинские потери в технике ниже потерь врага.

«Это может быть мнение эксперта, но воспринимать его как официальное не стоит», — сказала замминистра о материале NYT.

Она объяснила, что война — очень динамический процесс, и в районах ожесточенных боев позиции могут по три раза в день переходить от одной стороны к другой. Поэтому многие решения принимают оперативно — по словам Маляр, это не изменение тактики, а нормальная реакция на «постоянно меняющуюся оперативную ситуацию».

Замминистра добавила, что единственный стратегический план — конечная цель, например, освобождение всех оккупированных россиянами территорий. Остальные решения принимают по ситуации, сказала она, — «даже окончательное решение [о полномасштабных наступлениях] принимается за несколько часов».

Ранее Анна Маляр заявила, что защитники Украины за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв.км территории, на юге — почти 180 кв.км.

По ее словам, ситуация на фронте на востоке Украины обострилась, россияне начали активно наступать на Купянском направлении.