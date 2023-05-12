Истерика россиян из-за «контрнаступления Украины»: Маляр рассказала, что происходит на самом деле 12 мая, 11:29 Украинский военный вертолет в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В пятницу, 12 мая, заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр, комментируя истерику российских «военкоров», заявила, что оборонные меры включают не только в прямом смысле оборону, но и контр штурмы и активные действия.

«Что сейчас происходит? Вражеские войска наступают на востоке по нескольким направлениям. Мы осуществляем оборону. Оборонные меры включают не только в прямом смысле оборону, но и контрштурмы и активные действия», - написала она в Telegram.

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По ее словам, несмотря на то, что враг сильный, наши защитники не дают ему продвигаться и иногда отбрасывают врага назад и мощно уничтожают.

"Собственно, такая ситуация на востоке длится уже несколько месяцев. Все! Больше ничего не происходит», – подчеркнула она.

Поздним вечером 11 мая российские пропагандистские Telegram-каналы «военкоров» начали почти одновременно в панической манере писать о якобы «начале» украинского контрнаступления.

В частности, они сообщали, что «украинские танки» якобы двигаются в сторону Белгорода.