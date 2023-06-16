Включают сирены. В Мелитополе российские оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ — СМИ 16 июня, 09:20 Запорожская область (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Жители временно оккупированного РФ Мелитополя заявили, что в разных частях города слышат вой сирен, выглядит так, что оккупационные войска готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Об этом пишет РИА-Мелитополь.

По словам жителей, ранее сообщения о воздушных тревогах получали в телефонах исключительно российские военные и чиновники оккупационной администрации.

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После каждого такого сообщения часовые и военные в комендатуре должны были идти в укрытие. В случае проверки и выявления лиц, которые не отреагировали на сигнал — возникают проблемы.



«Еще более абсурдной выглядит ситуация, когда на время воздушной тревоги в Мелитополе закрывают так называемую миграционную службу, где оформляют и выдают российский паспорт», — говорится в сообщении.

Жители говорят, что людей, которые пришли за этими паспортами, выгоняют на улицу. Бомбоубежищ никаких рядом нет.

Мелитопольцы говорят, что не раз наблюдали картину, когда из другой комендатуры «в рассыпную выбегают» оккупанты.

«Когда такое видим, сразу понятно — у них воздушная тревога», — сообщают мелитопольцы.

Издание пишет, что с продвижением линии фронта на Запорожском направлении, у оккупантов уровень страха только нарастает.