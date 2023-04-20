В Крыму около 400 российских оккупантов переместят на оборонные позиции — Генштаб 20 апреля, 07:44 В Крыму оккупантов переместят на оборонные позиции (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В Крыму российских оккупантов переместят на оборонные позиции, сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 20 апреля.

По информации штаба, в населенном пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Крыма около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, расквартированных на базе отдыха Долина Скифов, планируют переместить на оборонные позиции.

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В частности, их планируют переместить в район населенного пункта Владимировка.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет использовать любое не запрещенное международными законами вооружение для освобождения временно оккупированного Крыма.

14 апреля первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина рассматривает как военный, так и дипломатический пути для освобождения Крыма.