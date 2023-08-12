В ISW назвали условие, при котором будет возможным решающий украинский прорыв 12 августа, 07:55 В ISW назвали условие, при котором будет возможным решающий украинский прорыв (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Боковые перегруппировки, которые проводит армия РФ, повысят вероятность того, что ей придется отступить на подготовленные оборонительные позиции в случае прорыва Вооруженными силами Украины. Таким образом, дальнейшее ослабление российской обороны создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально решающим.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что практика России проводить боковые перегруппировки на ключевых участках фронта, скорее всего, только больше ослабит их оборонительные линии в совокупности, поскольку как российские, так и украинские операции закрепляют российские подразделения на определенных участках фронта.

Видео дня

По данным отчета, такие «подкрепления» в боковых участках фронта, вероятно, прервут российские наступательные и оборонительные операции в секторах, откуда они были выведены, и будут угрожать быстро деградировать сами силы «подкрепления».

Отмечается, что на данный момент Россия не имеет значительных имеющихся сил, которые бы она могла привлечь для подкрепления, не создавая угрозы для других участков фронта, поскольку украинские контрнаступательные операции заставили отойти элитные российские части в район Бахмута.

Российские войска также привлекли значительное количество сил к локализованным наступательным операциям в районе Купянска и Сватово, целью которых также является отвод украинских войск от районов украинских контрнаступательных операций.

ISW отмечает, что даже если российское командование решит прекратить локализованное наступление в этих районах, российским войскам, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы снизить темп своих операций и отвести силы для боковой перегруппировки, не открывая при этом участков фронта для успешных украинских контратак.

По данным отчета, ограниченная боковая перегруппировка Россией подразделений 7-й дивизии воздушно-десантных войск с левого берега Херсонской области в июне создала условия, которые позволили украинским войскам более свободно действовать в этом районе. Вероятно, Силы обороны так же будут использовать ослабленные российские группировки и на других участках фронта, где они активно ведут наступательные действия, в случае дальнейших движений россиян.

Отмечается, что украинские войска, среди прочего, имеют резервы, которые позволяют им «чередоваться» вместо того, чтобы передислоцировать подразделения, которые проводят оборонительные и наступательные операции на других участках фронта без отдыха.

Аналитики считают, что украинские войска смогут сохранить необходимый боевой потенциал, необходимый для ослабления российских сил, которые перешли в оборону на юге Украины и в районе Бахмута, одновременно сдерживая продвижение России вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

11 августа Силы обороны осуществили значительное тактическое продвижение на западе Запорожской области в условиях продолжения контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта.

Сообщается, что украинские войска достигли северных окраин села Роботино, что на западе Запорожской области, хотя устойчивость и масштабы достигнутых позиций пока неизвестны.

В ISW отмечают, что возможность украинских войск увеличить продвижение к окрестностям Роботино, на удержание которого российские войска приложили значительные усилия, время и ресурсы, остается большой.

В отчете отмечают, что украинские контрнаступательные операции также заставляют российскую армию передислоцировать войска с запада Запорожской области, что свидетельствует о том, что украинские усилия там могут значительно ухудшить российскую оборону.

Российские военкоры заявляли, что подразделения 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии участвуют в тяжелых боях под Роботиным на западе Запорожской области, при этом Рамзан Кадыров, главарь Чечни и марионетка российского диктатора Владимира Путина, также заявлял, что подразделения батальона Восток Ахмат сейчас «обороняются» возле Роботино.

Сообщается, что 7-я дивизия воздушно-десантных войск РФ теперь разделена как минимум на двух, а возможно, и на трех направлениях фронта. Российские военкоры предоставили различные версии относительно того, полностью ли отступили части 7-й дивизии ВДВ из района Старомайорского после того, как украинские войска освободили населенный пункт.

Подразделения 42-й мотострелковой дивизии РФ продолжают обороняться возле Роботино, ISW не заметила никаких подразделений дивизии, которые отходят из этого района, что указывает на то, что прибытие 7-й дивизии ВДВ и подразделений Ахмат, вероятно, не означает ротацию для основной боевой силы россиян на Ореховском направлении.

Аналитики отмечают, что эти боковые перегруппировки свидетельствуют о том, что украинские контрнаступательные операции значительно ухудшили российские силы, обороняющиеся в этом районе, и побудили российское командование направить новые элементы для усиления обороны на этом критическом участке фронта.

Отсутствие российских оперативных резервов означает, что российскому командованию придется проводить дополнительные боковые передислокации, если они желают усилить отдельные участки фронта в будущем.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед". Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед".

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.