В Херсонской области оккупанты запретили местным жителям пересекать Днепр — Генштаб ВСУ 5 сентября, 08:07 ВСУ пошли в контрнаступление в Херсонской области, по Антоновскому мосту наносят точные удары (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Херсонской области российские оккупанты запретили местным жителям пересекать реку Днепр после ударов ВСУ по скоплениям войск РФ в регионе.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, установлен запрет на пересечение Днепра как по мостам, так и с помощью плавсредств.

«В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение», — отметили в Генштабе.

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Там также рассказали об обстановке на юге Украины.

Так, на Запорожском направлении войска РФ обстреляли районы Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, обстреливая районы населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка.

Противник также нанес авиаудары в районах Березневатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали беспилотники.

В ОК Юг ранее сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

В Силах обороны ВСУ также уточнили, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, подвергаются массированным российским обстрелам, и что даже при продвижении войск остается угроза дальнобойных ударов.



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