Войска РФ покинули блокпосты в Чернобаевке и других населенных пунктах Херсонской области — мэр Олешек

3 ноября, 12:56
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Есть признаки того, что войска РФ покидают правый берег Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Есть признаки того, что войска РФ покидают правый берег Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

Об этом сообщил мэр города Олешки Евгений Рищук в Telegram.

«Местные жители из правобережной части Херсонщины сообщают, что российские войска покинули блокпосты в населенных пунктах Чернобаевка, Степановка, Белозерка», — отметил он.

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Рищук добавил, что в самом Херсоне также визуально уменьшилось количество войск РФ.

Это происходит на фоне того, как в оккупированном Херсоне со здания областной госадминистрации исчез российский флаг.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области, освобождая территорию Украины.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

https://www.youtube.com/watch?v=eF48s6YN22Y

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.

Первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский назвал три причины, почему выход из Херсона для российских оккупантов будет логичным и целесообразным с военной точки зрения:

  • проблемы с обеспечением херсонской группировки ВС РФ, которая находится в оперативном отрыве от российских войск на левом берегу Днепра,
  • у оккупационных войск РФ на правобережном плацдарме нет сил и средств, а также уверенности в успехе возможного наступления на Николаев и Одессу,
  • построение обороны на левом берегу Днепра позволит использовать большое водное препятствие, противодействовать использованию реки Украиной как транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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