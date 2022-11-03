Войска РФ покинули блокпосты в Чернобаевке и других населенных пунктах Херсонской области — мэр Олешек 3 ноября, 12:56 Есть признаки того, что войска РФ покидают правый берег Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

Об этом сообщил мэр города Олешки Евгений Рищук в Telegram.

«Местные жители из правобережной части Херсонщины сообщают, что российские войска покинули блокпосты в населенных пунктах Чернобаевка, Степановка, Белозерка», — отметил он.

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Рищук добавил, что в самом Херсоне также визуально уменьшилось количество войск РФ.

Это происходит на фоне того, как в оккупированном Херсоне со здания областной госадминистрации исчез российский флаг.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области, освобождая территорию Украины.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.

Первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский назвал три причины, почему выход из Херсона для российских оккупантов будет логичным и целесообразным с военной точки зрения:

проблемы с обеспечением херсонской группировки ВС РФ, которая находится в оперативном отрыве от российских войск на левом берегу Днепра,

у оккупационных войск РФ на правобережном плацдарме нет сил и средств, а также уверенности в успехе возможного наступления на Николаев и Одессу,

построение обороны на левом берегу Днепра позволит использовать большое водное препятствие, противодействовать использованию реки Украиной как транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.



Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.