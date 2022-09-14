Оккупанты свернули подготовку псевдореферендума в Херсонской области, документацию эвакуируют на левый берег — ОК Юг 14 сентября, 15:34 ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской области, оккупанты меняют планы (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты свернули подготовку к псевдореферендуму в Херсонской области о «присоединении к РФ» из-за контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

По ее словам, вся документация оккупантов по проведению псевдореферендума эвакуируется на левый берег региона.

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«Понятно, что референдум не только перенесен, переотложен. Вся подготовка к нему упакована по коробкам и эвакуируется на левый берег. Поскольку нет у них ни шансов, ни возможностей это провести. Да и времени у них на это нет, потому что постоянно продолжаются на оккупированной территории воздушные тревоги, связанные с нашим огневым контролем», — пояснила Гуменюк.

Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов 5 сентября признал, что оккупанты сейчас не могут провести псевдореферендум на временно захваченных территориях в Херсонской области.

До этого страна-агрессор уже не раз переносила даты фейковых «волеизъявлений». Последней датой было 11 сентября, когда в России «единый день голосования».

7 сентября в путинской партии Единая Россия заявляли, что псевдореферендум на захваченных российскими оккупантами территориях « будет правильно и символично провести в день народного единства 4 ноября».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что, если Россия проведет псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Также защитники Украины активно деоккупируют украинские территории на восточном направлении.

12 сентября сообщалось, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка в Херсонской области.

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