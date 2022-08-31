«Идут активные бои». Херсонская ОГА обратилась к жителям области

31 августа, 17:37
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Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Херсонской области продолжаются активные бои, местных жителей просят не распространять информацию о действиях защитников Украины. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в Facebook в среду, 31 августа.

«Ситуация в Херсонской области остается чрезвычайно сложной, продолжаются активные боевые действия. Просим жителей области не распространять лишнюю информацию о действиях наших военных, прогнозах и вариантах развития боевых действий», — призвали в ОГА и попросили доверять только официальным источникам информации.

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Власти области напомнили, что ВСУ нанесли удары по четырем транспортным артериям — Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам — и максимально ограничили их использование врагом. В командовании Юг ранее сообщали, что защитники Украины успешно уничтожают логистику оккупантов.

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Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области.

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29 августа ВСУ уничтожили базу оккупантов в Херсоне и ударили по Бериславскому машиностроительному заводу, на котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.

Позже появилась информация, что в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций. В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Наступление Контрнаступление Война России против Украины

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