Подразделения войск РФ несут большие потери на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области — Генштаб 9 сентября, 07:53 Российские оккупанты несут потери в Украине и дезертируют (Фото:МО/Facebook)

Отдельные подразделения войск РФ несут значительные потери на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области и освобождения украинских территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

«По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское», — отметили там.

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В Генштабе напомнили, что Силы обороны Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км в регионе за три дня.

Личный состав российских оккупантов в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ. За минувшие сутки было отмечено более 15 таких случаев.

В то же время, в отдельных районах Харьковской области армия РФ открывает огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Обстрелы велись в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка.

ISW сообщал, что украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября отбить примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как «локальные, но очень эффективные».

В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково. Вечером 8 сентябра Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи.



Представитель Генштаба Алексей Громов также рассказал, что защитники Украины освободили Озерное Донецкой области, улучшили тактическое положение на Краматорском направлении и продвинулись вперед на Славянском направлении.

Зеленский также заявил, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов.

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