В Харьковской области за полторы недели были освобождены 17 населенных пунктов — ОП
В Харьковской области создана 21 военная администрация (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
В Харьковской области с начала российского вторжения освобождены 568 населенных пунктов, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 21 октября он говорил о деоккупации 551 населенного пункта.
«По состоянию на сегодняшний день в Харьковской области деоккупировано — 568 населенных пунктов», — сказал он во время брифинга.
Тимошенко подчеркнул, что для оперативного решения проблем и принятия решений в области создана 21 военная администрация.
Также в освобожденных населенных пунктах области, где отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива, также производятся и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей громад.
Накануне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил, что в области 24 населенных пункта остаются под временной оккупацией РФ.
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Харьковская область почти полностью освобождена, но в регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.