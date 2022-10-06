«Стерли с лица земли». Оккупанты полностью разрушили село под Изюмом — прокуратура 6 октября, 19:11 По данным правоохранителей, в селе Каменка разрушены все здания и инфраструктура (Фото:Харківська обласна прокуратура / Telegram)

Российские оккупанты разрушили село Каменка под Изюмом в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 6 октября, Каменка расположена в 7 км от Изюма и была захвачена россиянами до начала сентября. Прокуроры и следователи осмотрели село, в котором оккупанты не оставили ни одного целого дома и полностью уничтожили инфраструктуру.

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«Повсюду — оставленная оккупантами техника и нарисованные латинские буквы Z на стенах. Населенный пункт разрушен полностью: разруха и российская техника, которую бросили оккупанты, убегая из села», — добавили в прокуратуре.

Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), правоохранители документируют военные преступления россиян.

6 октября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что с 21 сентября защитники Украины освободили 93 населенных пункта на Слобожанском направлении и продвинулись вглубь обороны оккупантов на 55 км.

4 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что только за неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.