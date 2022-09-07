Оккупанты усилили проверки жителей в захваченном Купянске после удара ВСУ по российским складам с боеприпасами 7 сентября, 13:31 Оккупанты активизировали проверки в Купянске (Фото:objectiv.tv)

Российские оккупанты усилили проверки местного населения в захваченном Купянске Харьковской области после удара ВСУ по складам с боеприпасами и скоплению живой силы войск РФ.

Об этом сообщил заместитель главы Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, пишет Укринформ.

«В последнее время Вооруженные силы Украины очень неплохо отработали по скоплению оккупантов, соответственно они начинают более придирчиво относиться к местным жителям. Тщательно проверяют телефоны, изымаются телефоны. Проверяют, что люди снимают, что передают. Активизировали они эту работу», — отметил он.

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Канашевич добавил, что людям необходимо быть более осторожными.

Он также рассказал, что в целом ситуация становится нервной, поскольку «оккупационная „власть“ понимает, что спокойные дни для них уже где-то позади».

Канашевич также заявил, что мэр Купянска Геннадий Мацегора, который с начала полномасштабного вторжения РФ перешел на сторону оккупантов, находится под стражей. Летом оккупанты выводили его на общественные работы в городе.

5 сентября украинские военные нанесли удар по районам скопления войск РФ в районе Семеновки и Купянска Харьковской области.

Также появились сообщения о том, что ВСУ ведут контрнаступление в Харьковской области.

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Позже советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что российских оккупантов выбили из Балаклеи, которая находится вблизи Купянска и Изюма.

Войска РФ захватили часть Харьковской области в начале полномасштабного вторжения в Украину. Попытки захватить Харьков оказались безуспешными, однако областной центр практически ежедневно обстреливается, РФ наносит по жилым районам ракетные удары.

27 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил о переходе города под контроль российской армии и возобновлении работы детских садов, школ и других учреждений.



СБУ зарегистрировала в отношении мэра Купянска Геннадия Мацегоры уголовное производство по статье государственная измена. Затем предатель был задержан оккупантами.

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