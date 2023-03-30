В Гвардию наступления уже поступило более 35 тысяч заявок добровольцев — Нацгвардия 30 марта, 20:40 Более 10% добровольцев, подавших заявки в подразделения МВД Гвардия наступления, уже зачислены в воинские части (Фото:Генштаб)

Более 35 тысяч украинцев подали заявку на вступление в Гвардию наступления с начала февраля.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

«В целом общее число заявок, которые были поданы за эти два месяца, немного больше 35 тысяч. И более 16 тысяч из них касаются подразделений Нацгвардии», — сказал он.

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Он добавил, что в марте уже более активно проводится работа по зачислению бойцов в воинские части, потому что в феврале работа проводилась сугубо с обработкой заявок.

По его данным, более 10% добровольцев, подавших заявки в подразделения МВД Гвардия наступления, уже зачислены в воинские части. В дальнейшем работа по прохождению добровольцами всех этапов вступления в подразделения будет проводиться более активно.

Музычук добавил, что бойцы будут привлечены и к оборонным, и к наступательным действиям.

29 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля или мае этого года по нескольким направлениям.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что ВСУ имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.