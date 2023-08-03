В британской разведке назвали фактор, который затрудняет продвижение на юге Украины

3 августа, 09:11
Поделиться:
Украинская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В британской разведке заявили, что одним из факторов, который способствует медленному ходу боевых действий на юге Украины, вероятно, являются заросли, которые отрастают на этом участке фронта.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 3 августа.

По данным отчета, ранее обрабатываемые земли простояли в зоне боевых действий в течение 18 месяцев, а отрастание сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого влажного лета.

Видео дня

Разведчики отмечают, что такое дополнительное «прикрытие» помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет очистку минных полей.

Читайте также:

Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova) «Найдем лазейку». ВСУ в ходе контрнаступления на каком-то направлении сделают прорыв — командующий Нацгвардией

Однако сообщается, что хоть такой подлесок также может служить прикрытием для небольших пехотных наступлений, общий эффект заключается в том, что любой стороне будет труднее продвигаться.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км.

Общая площадь освобожденных территорий с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X