В британской разведке назвали фактор, который затрудняет продвижение на юге Украины 3 августа, 09:11 Украинская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В британской разведке заявили, что одним из факторов, который способствует медленному ходу боевых действий на юге Украины, вероятно, являются заросли, которые отрастают на этом участке фронта.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 3 августа.

По данным отчета, ранее обрабатываемые земли простояли в зоне боевых действий в течение 18 месяцев, а отрастание сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого влажного лета.

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Разведчики отмечают, что такое дополнительное «прикрытие» помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет очистку минных полей.

Однако сообщается, что хоть такой подлесок также может служить прикрытием для небольших пехотных наступлений, общий эффект заключается в том, что любой стороне будет труднее продвигаться.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км.

Общая площадь освобожденных территорий с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км