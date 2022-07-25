Контрнаступление ВСУ уже происходит и развивается очень хорошо — израильский офицер

25 июля, 19:41
Контрнаступление ВСУ на юге Украины уже продолжается, заявил Радио НВ военный эксперт (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Контрнаступление ВСУ на юге Украины уже продолжается, заявил Радио НВ военный эксперт (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ констатировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже происходит.

«Контрнаступления не будет, как постоянно о нем говорят, что оно начнется внезапно. Потому что оно происходит. Мы сейчас разговариваем и сейчас идет контрнаступление. На юге освобождены 44 населенных пункта официально. … Вы, просыпаясь утром, увидите не вывеску „контрнаступление началось“, а увидите новость о том, что еще один населенный пункт освобожден ВСУ», — заявил военный эксперт.

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https://www.youtube.com/watch?v=jhzZ8_a72Vo
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Еще одной частью контрнаступления Левин назвал «работу по мостам» — Антоновскому и через Ингулец.

«Контрнаступление происходит, развивается, и это очень хорошо», — заявил он.

О том, что ВСУ могли уже начать контрнаступление в Херсонской области, сообщал также американский Институт изучения войны (ISW).

Еще 14 июля и.о. руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий сообщил на брифинге, что, хотя большая часть Херсонской области все еще оккупирована, Украине удалось освободить уже 44 населенных пункта в этом регионе. А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что оккупационные власти выехали из здания Херсонской ОГА и рассредоточились по городу.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Радио НВ Война России против Украины

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