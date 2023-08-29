ВСУ имеют успех в направлении Вербового на юге, закрепляются на рубежах — карта

29 августа, 08:51
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Украинский военный в Запорожской области, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav)

Украинский военный в Запорожской области, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav)

Силы обороны имели успех во время наступления в направлении Новоданиловка — Вербовое на юге Украины.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 29 августа.

На Мелитопольском направлении бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по целям российских оккупантов и ведут контрбатарейную борьбу.

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DeepState
Фото: DeepState

Также ВСУ продолжают наступать южнее Бахмута, закрепляясь на рубежах, и сдерживают наступление россиян на этом, а также на Купянском и Лиманском направлениях.

Оккупанты безуспешно наступали возле Авдеевки, Марьинки и Клещиевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.

«Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы», — добавили в Генштабе.

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28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Запорожская область Контрнаступление Война России против Украины

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