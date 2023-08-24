Тактический прорыв ВСУ в Роботино ставит под угрозу вторую линию обороны РФ — ISW 24 августа, 08:50 ВСУ продвигаются на юге и востоке Украины (Фото:Вячеслав Ратынский/File Photo/Reuters)

Продвижение и освобождение Вооруженными силами Украины Роботино Запорожской области лишит российские войска позиций у западного фланга и даст украинским войскам больше пространства для маневра, чтобы начать наступление на вторые линии обороны РФ.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что для успешного продвижения ВСУ вглубь российских оборонительных линий нужно расширить площадь этого продвижения, чтобы предотвратить отрезание войсками РФ «слишком узкого удара».

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Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 августа, показывают, что украинские войска продвинулись дальше в село Роботино Запорожской области и контролируют большую его часть, а также достигли успехов к западу от Вербового.

ISW сообщает, что российские оккупанты, вероятно, надеялись использовать свои позиции в Роботино и вокруг него в качестве отправного пункта для контратак против западного фланга украинского наступления к востоку от населенного пункта, где украинские силы, расширяют продвижение через первые линии обороны РФ.

Продвижение ВСУ в этом районе подвело украинские войска примерно на два километра от второстепенных рубежей российской обороны, к более сплошной совокупности полевых укреплений, состоящих из противотанковых рвов и «зубов дракона».

Сообщается, что масштаб минирования в этой местности остается неизвестным, хотя районы перед вторичными линиями обороны могут быть менее интенсивно заминированы для того, чтобы у российских войск была возможность отступить.

В ISW также проанализировали удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-400 в Крыму.

В отчете отмечается, что нанесение Украиной удара по российской установке противовоздушной обороны глубоко в российском тылу указывает на ряд российских тактических просчетов, в частности то, что российские войска не были готовы перехватить ракеты с помощью системы противовоздушной обороны или применить средства радиоэлектронной борьбы, чтобы предотвратить украинские силы от эксплуатации дрона в этом районе.

Однако отмечается, что хотя такие тактические просчеты являются потрясающими и серьезными, они не могут свидетельствовать о более широких системных проблемах в российской ПВО.

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Оленевка.

Как результат, было полностью уничтожено саму установку, установленные на ней ракеты и личный состав.

В среду, 23 августа, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Роботино.

Ранее в Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.