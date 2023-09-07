Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Работино и Вербового 7 сентября, 09:58 Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах на юге (Фото:Oleksandr Ratushniak/File Photo/Reuters)

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на юге и востоке Украины, имеют успех.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские военные продвинулись в районах южнее Работино и западнее Вербового на мелитопольском направлении, они закрепляются на достигнутых рубежах.

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Также наступление продолжается к югу от Бахмута.

ВСУ также сдерживают наступление российских оккупационных войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Похожая ситуация на Лиманском и Бахмутском направлениях. Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Орехово-Васильевки.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

В середине августа издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.