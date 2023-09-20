«Здесь ад». На Запорожском направлении идут ожесточенные бои, продвижение вперед дается очень сложно — украинский военный 20 сентября, 11:12 Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы М109 по российским войскам (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои, продвижение вперед затрудняет российская артиллерия и авиация, об этом заявил боец Легиона Свобода Константин Денисов.

«Находимся на Запорожском направлении, здесь ад. Россияне, как с ума сошли. Они бьют из всего вооружения, которое у них есть. Враг обстреливает нашу пехоту из гранатометов, из РСЗО Ураган, из огнеметной системы Сонцепек, — сказал он в эфире Еспресо.

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По его словам, Силам обороны очень сложно дается продвижение вперед, поскольку российская артиллерия бьет без остановки.

«Мы отвечаем качественно, но враг имеет паритет в артиллерии», — сказал он.

Денисов добавил, что украинской армии крайне необходимо больше дальнобойного оружия, которое хорошо себя зарекомендовало.

«Дальнобойное оружие позволяет выбивать российские пусковые установки, разрушать вражескую логистику. Нам нужна авиация, потому что российские вертолеты охотятся за нашей техникой и сбрасывают бомбы с самолетов», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещиевку.