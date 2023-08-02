ВСУ выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки — Генштаб

2 августа, 08:39
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ВСУ выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины в ходе наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций районе южнее Авдеевки.

Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, сообщает Military Media Center.

«В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки», — сказал он.

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Также сообщается, что на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут в Донецкой области.

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Ковальчук добавил, что российские войска предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки и северо-западнее Курдюмовки.

Отмечается, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км.

Общая площадь освобожденных территории с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты настойчиво, но безуспешно пытаются остановить контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Авдеевка Контрнаступление Война России против Украины

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