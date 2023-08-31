Продвинулись в глубину обороны РФ. В Нацгвардии сообщили об успехах на Мелитопольском направлении 31 августа, 13:33 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Подразделения Нацгвардии во взаимодействии с Вооруженными силами Украины продвигаются на Мелитопольском направлении в глубину обороны российских оккупантов.

Об этом сообщил и.о. директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге Military Media Center.

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Он заявил, что таких успехов на отдельных направлениях удалось достичь личному составу штурмовых групп бригад Гвардии наступления вместе с подразделениями ВСУ.

По словам Уршаловича, во время проведения наступательных действий было ликвидировано до роты российских оккупантов и захвачены их позиции, а вблизи Новопрокоповки Запорожской области удалось уничтожить российский МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный).

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28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Роботино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.