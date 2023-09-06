Украинские войска наступают южнее Бахмута — спикер Генштаба ВСУ 6 сентября, 10:27 В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска наступают южнее Бахмута (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские войска наступают южнее Бахмута, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

Об этом сообщил Military Media Center в Telegram в среду, 6 сентября.

По его словам, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Видео дня

В частности, на направлении Роботино — Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают наступление южнее города Бахмут.

«Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы», — сказал Ковальчук.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.

