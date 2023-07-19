Контрнаступление ВСУ: украинские войска на юге имеют успех сразу на двух направлениях — Генштаб

19 июля, 08:48
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Украинские войска на юге имеют успех сразу на двух направлениях (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские войска на юге имеют успех сразу на двух направлениях (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Вооруженные силы Украины имеют успех на направлениях Великая Новоселка — Старомайорское и Новоселка — Старомайорское, сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.

Он подчеркнул, что украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям российских войск и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявлял, что на Таврическом направлении российские оккупанты отступают, а Силы обороны Украины местами имеют успехи. За сутки ВСУ уничтожили там более трех рот противника.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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