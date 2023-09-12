Украинские войска имели успех вблизи Роботино — Генштаб

12 сентября, 08:40
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Украинские военнослужащие (Фото:Viacheslav Ratynsky/File Photo)

Украинские военнослужащие (Фото:Viacheslav Ratynsky/File Photo)

Силы обороны имели успех на Мелитопольском направлении — возле Роботино Запорожской области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, на указанном направлении продолжается наступательная операция. Сейчас украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах.

Ковалев заявил, что Силы обороны отбили более десяти атак в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области.

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Он отметил, что российские войска также пытаются восстанавливать свои подразделения и продолжают штурмовать позиции украинских войск.

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28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино. Там заявили, что украинские войска продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное вблизи Авдеевки в Донецкой области.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Мелитополь Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ силы обороны Работино

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