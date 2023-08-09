Контрнаступление ВСУ: украинские войска достигли частичных успехов на юге — Минобороны 9 августа, 11:48 Украинские войска достигли частичных успехов на юге — Минобороны (Фото:facebook.com/okPivden)

Силы обороны в рамках наступательной операции на юге Украины имели частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Вербового Запорожской области, идет закрепление на достигнутых рубежах.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Маляр добавила, что армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северного, Новомихайловки и Старомайорского, но украинские войска «не оставляют врагу шанса» на продвижение и возвращение утраченных позиций.

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Также заместитель главы Минобороны проинформировала о ситуации на востоке, заявив, что основным направлением наступления российских войск остается Купянский. На нем враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, однако безуспешно.

По словам Маляр, российские оккупанты уже несколько дней ведут безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

Она заявила, что основной целью врага на Купянском направлении является прорыв обороны украинских войск и выход непосредственно к Купянску.

Маляр добавила, что интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов на востоке высока, по некоторым позициям бывает по несколько изменений положения за день.

Кроме того, ВСУ продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмута, враг постоянными штурмами предпринимает попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцево.

Маляр заверила, что все необходимые решения для усиления устойчивости украинских войск оперативно приняты на месте командирами и командованием Восточной группировки войск.

«И на Востоке и на Юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши силы обороны за эти дни очень существенно снизили наступательный и оборонительный потенциал врага и не дают ему реализовать планы», — отметила она.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где ВСУ постепенно продвигаются через минные поля под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского.

Представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга заявил, что российские войска построили оборонительные сооружения на оккупированных территориях, и добавил, что контрнаступление ВСУ будет «тяжелой битвой».

Газета The Washington Post сообщала, что во время контрнаступления на юге ВСУ задействовали свежие резервы 10-го армейского корпуса для прорыва обороны россиян.

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что свежие силы задействованы во время наступательных действий вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ продвинулись на Таврическом направлении, на котором оккупанты за сутки потеряли 171 человека личного состава.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 7 августа сообщила, что Силы обороны не дают российским оккупантам продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин сообщил, что на Мелитопольском направлении украинским войскам удалось продвинуться на сотни метров.